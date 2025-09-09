Avis de ne pas consommer de lait cru (non pasteurisé) acheté à la Ferme R. Mailloux et Fils inc.

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) avise la population de ne pas consommer de lait cru vendu directement à la Ferme R. Mailloux et Fils inc., située au 2195, rang Papineau, à Saint-Paul-d'Abbotsford. Ce produit n'a pas été préparé de façon à assurer son innocuité.

Au Québec, la réglementation exige que tout produit laitier destiné à la vente ou à la distribution soit fabriqué dans une usine laitière détenant un permis délivré par le MAPAQ. Il est donc interdit de vendre, de distribuer ou d'offrir des produits laitiers préparés à domicile ou à la ferme.

Le lait cru qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente uniquement à l'établissement mentionné ci-dessus. Il était vendu en vrac et transvidé dans des contenants fournis par le vendeur ou apportés par les acheteurs.

Le MAPAQ diffuse cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer et de le jeter. Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, sa consommation peut représenter un risque pour la santé.

La consommation de lait cru et de produits laitiers non pasteurisés peut entraîner des intoxications alimentaires causées par des microorganismes tels que Salmonella, E. coli ou Listeria. Ces bactéries peuvent provoquer des symptômes graves : fièvre, vomissements, diarrhée, insuffisance rénale, fausse couche, voire décès.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5360

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

www.mapaq.gouv.qc.ca

