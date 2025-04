Avis de ne pas consommer de bagels préparés et vendus par l'entreprise Brossard Bagel inc.

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 15 avril 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Brossard Bagel inc., située au 286, rue Gladstone, à Longueuil, avise la population de ne pas consommer les bagels de cette entreprise, car ils n'ont pas été préparés et entreposés de façon à assurer leur innocuité.

Bagel nature (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) bagel nature étiquette (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) bagel sésame (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) bagel sésame étiquette (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) bagel graines de pavot (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)