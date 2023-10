Avis de lock-out déposé à Vidéotron Gatineau : l'histoire se répète

GATINEAU, QC, le 27 oct. 2023 /CNW/ - L'histoire se répète. L'entreprise de Pierre Karl Péladeau, Vidéotron, a déposé un préavis de lock-out pour le lundi 30 octobre auprès du syndicat représentant 214 travailleuses et travailleurs de la région de Gatineau.

« Un lock-out n'est pas la solution. La solution est à la table de négociation. Malheureusement, l'usage du lock-out n'est jamais trop loin pour cet employeur qui, à travers les années, a usé de cette pratique de trop nombreuses fois. Maintenant, il le fait sachant que le gouvernement fédéral est sur le bord de déposer à la Chambre des communes une loi qui interdirait l'utilisation de travailleurs de remplacement », de dénoncer Nick Mingione, président du Syndicat des employé(e)s de Vidéotron (SEVL-SCFP 2815).

Rappelons que réuni(e)s en assemblée générale spéciale, le 18 octobre dernier, les salarié(e)s de Vidéotron - Gatineau ont rejeté à 74 % une offre globale finale.

« L'offre n'est visiblement pas acceptable. L'enjeu principal est la sous-traitance à outrance et la délocalisation des emplois outre-mer. Vidéotron est une compagnie très profitable qui reçoit beaucoup de subventions des différents paliers gouvernementaux. Nous voulons nous assurer que Vidéotron redonne aussi à la communauté en créant et en gardant des emplois de qualité », ajoute Nick Mingione, président du Syndicat des employé(e)s de Vidéotron (SEVL-SCFP 2815).

