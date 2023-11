Avis de grève du temps supplémentaire à durée indéterminée des cols bleus de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac - Des services essentiels seront offerts à partir du 29 novembre

MONTRÉAL, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Le Tribunal administratif du travail a reçu un avis du syndicat des employés municipaux (cols bleus) de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Le syndicat annonce l'intention de ses membres de déclencher une grève du temps supplémentaire à durée indéterminée à partir du 29 novembre 2023 à partir de 0 h 01.

En prévision de cette grève, le Tribunal a statué sur les services prévus à l'entente intervenue entre les parties et il déclare qu'ils sont suffisants pour que la santé ou la sécurité de la population ne soit pas mise en danger.

À cet effet, l'entente comporte une clause d'urgence stipulant que le syndicat s'engage à fournir le personnel nécessaire et apte à effectuer le travail pour faire face à une situation exceptionnelle et urgente non prévue qui peut mettre en cause la santé ou la sécurité du public.

Il est possible de connaître l'ensemble des services maintenus en consultant la décision et l'entente disponibles sur le site du Tribunal. Aussi, pour en connaître plus sur le dossier et les parties impliquées, nous vous invitons à consulter le plumitif du Tribunal en inscrivant le numéro 1345100.

En terminant, le Tribunal rappelle aux parties que, dans les cas de difficulté de mise en application des services essentiels, elles doivent en discuter pour tenter de trouver une solution. À défaut, elles doivent en saisir le Tribunal dans les plus brefs délais afin que celui-ci puisse leur fournir l'aide nécessaire.

