Avis de grève des employés de la traverse de L'Isle-aux-Coudres - Les citoyens peuvent consulter les services essentiels offerts à partir du 16 juillet 2022

QUÉBEC, le 12 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le Tribunal administratif du travail a reçu un avis du syndicat des employés de la traverse desservant L'Isle-aux-Coudres (Syndicat des Métallos, section locale 9599) annonçant son intention de déclencher une grève à durée indéterminée débutant le 16 juillet 2022 à 6 h.

En prévision de cette grève, le Tribunal a statué sur les services prévus à l'entente intervenue entre les parties le 11 juillet et il déclare qu'ils sont suffisants pour que la santé ou la sécurité de la population ne soit pas mise en danger.

Les parties ont convenu d'offrir des services pour la traverse L'Isle-aux-Coudres - Saint-Joseph-de-la-Rive :

Du lundi au vendredi :

Entre 6 h et 9 h;

Entre 15 h et 19 h;

Entre 22 h et 23 h.

Samedi et dimanche :

Entre 7 h et 10 h;

Entre 15 h et 19 h;

Entre 22 h et 23 h.

Toutefois, entre 6 h et 23 h du lundi au vendredi et entre 7 h et 23 h les samedis et dimanches, le Syndicat s'engage à maintenir en disponibilité une équipe régulière sur le navire pour effectuer des voyages en cas d'urgence.

Aussi, durant la nuit, pour la période entre 23 h et 6 h du lundi au vendredi et 23 h et 7 h les samedis et dimanches, l'équipe régulière sera en disponibilité sur appel, pour effectuer des traverses d'urgence vers Saint-Joseph-de-la-Rive entre 23 h et 7 h.

Enfin, dans le cas d'une situation exceptionnelle, urgente ou non prévue et qui met en cause la santé ou la sécurité de la population, le Syndicat s'engage à fournir, à la demande de l'Employeur et au besoin, le personnel nécessaire pour y faire face.

En terminant, le Tribunal rappelle aux parties qu'en cas de difficulté de mise en application des services essentiels, elles doivent communiquer ensemble rapidement afin de tenter de trouver une solution. À défaut, elles en feront part au Tribunal dans les plus brefs délais afin que celui-ci puisse leur fournir l'aide nécessaire.

SOURCE Tribunal administratif du travail

Renseignements: Marc Lalancette, conseiller en relations médias, 418 644-8609 ou 1 800 463-1591, poste 2012, [email protected]