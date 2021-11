Avis de grève des employés de la traverse de L'Isle-aux-Coudres

Les citoyens peuvent consulter les services essentiels offerts du 17 au 20 novembre 2021

QUÉBEC, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le Tribunal administratif du travail a reçu un avis du syndicat des employés de la traverse desservant L'Isle-aux-Coudres (Syndicat des Métallos, section locale 9599) annonçant son intention de déclencher une grève débutant le mercredi 17 novembre 2021 à 6 h et se terminant le samedi 20 novembre 2021 à 6 h.

En prévision de cette grève, le Tribunal a statué sur les services prévus dans la liste amendée du Syndicat, communiquée le 11 novembre 2021, avec les précisions apportées dans la décision du 15 novembre du Tribunal, et il déclare qu'ils sont suffisants pour que la santé ou la sécurité de la population ne soit pas mise en danger.

Les parties ont convenu qu'un navire desservira la traverse L'Isle-aux-Coudres - Saint-Joseph-de-la-Rive :

Entre 6 h et 9 h;

Entre 15 h et 19 h;

Entre 22 h et 23 h.

Toutefois, entre 6 h et 23 h, le Syndicat s'engage à maintenir en disponibilité une équipe régulière sur le navire pour effectuer des voyages en cas d'urgence, ainsi qu'une équipe, sur appel, pour effectuer des traverses d'urgence vers Saint-Joseph-de-la-Rive entre 23 h et 6 h.

Dans le cas d'une situation exceptionnelle et urgente non prévue, mettant en cause la santé ou la sécurité de la population, le Syndicat s'engage à fournir, à la demande de l'employeur et au besoin, le personnel nécessaire pour y faire face.

En terminant, le Tribunal rappelle aux parties qu'en cas de difficulté de mise en application des services essentiels, elles doivent communiquer ensemble rapidement afin de tenter de trouver une solution. À défaut, elles en feront part au Tribunal dans les plus brefs délais afin que celui-ci puisse leur fournir l'aide nécessaire.

Suivez le Tribunal sur Twitter!

SOURCE Tribunal administratif du travail

Renseignements: Source : Marc Lalancette, conseiller en relations médias, 418 644-8609 ou 1 800 463-1591, poste 2012, [email protected]

Liens connexes

https://www.tat.gouv.qc.ca/