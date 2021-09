Avis de grève à la Société des traversiers du Québec - Les citoyens peuvent consulter les services essentiels approuvés par le Tribunal administratif du travail, qui seront maintenus durant la grève

QUÉBEC, le 1er sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des Métallos représentant les officiers de navigation et les officiers mécaniciens œuvrant à la Société des traversiers a fait parvenir au Tribunal administratif du travail un avis de grève du vendredi 3 septembre 2021 à 6 h jusqu'au dimanche 5 septembre 2021 à 5 h 59.

En prévision de cette grève, le Tribunal a rendu une décision déclarant que les services essentiels convenus par entente entre l'employeur et le Syndicat sont suffisants pour assurer la santé ou la sécurité de la population.

La décision du Tribunal, incluant l'entente de services essentiels, est disponible sur son site Web.

L'entente prévoit que, pour la durée de la grève, aucun service ne sera maintenu pour les traverses suivantes :

Québec-Lévis;

Sorel-Tracy - Saint-Ignace -de-Loyola;

- -de-Loyola; Matane - Baie-Comeau - Godbout .

Le service sera réduit pour les traverses Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine et L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive. Le Syndicat s'engage à maintenir le personnel régulier détenant les brevets requis pour assurer le service continu d'un seul navire, selon les modalités ci-dessous.

Traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine

Le vendredi 3 septembre 2021

Deux (2) allers-retours de 6 h à 7 h 30 (départ aux heures de chaque rive);

Quinze (15) allers-retours de 8 h à 17 h 40 (départ aux 40 minutes de chaque rive);

Six (6) allers-retours de 18 h à 23 h 30 (départ aux heures de chaque rive).

Le samedi 4 septembre 2021

Trois (3) allers-retours de minuit à 5 h (départ aux deux heures de chaque rive);

Quatre (4) allers-retours de 6 h à 9 h 30 (départ aux heures de chaque rive);

Dix (10) allers-retours de 10 h 20 à 16 h 40 (départ aux 40 minutes de chaque rive);

Sept (7) allers-retours de 17 h à 23 h 30 (départ aux heures de chaque rive).

Le dimanche 5 septembre 2021

Trois (3) allers-retours de minuit à 5 h (départ aux deux heures de chaque rive).

Traverse L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive

Un seul navire effectuera les traverses, selon l'horaire suivant :

Le vendredi 3 septembre 2021

Entre 6 h et 9 h;

Entre 15 h et 19 h;

Entre 22 h et 23 h.

Aussi, le 3 septembre, afin de permettre le transport des échantillons sanguins et

des médicaments, si requis par le CLSC ou les pharmaciens de L'Isle-aux-Coudres, un transport aller-retour est ajouté avec un départ à 9 h du côté de L'Isle-aux-Coudres et un départ à 9 h 30 de Saint-Joseph-de-la-Rive.

Le samedi 4 septembre 2021

Entre 7 h et 10 h;

Entre 15 h et 19 h;

Entre 22 h et 23 h.

Toutefois, entre 6 h et 23 h, le Syndicat s'engage à maintenir en disponibilité une équipe régulière sur le navire pour effectuer des voyages en cas d'urgence, ainsi qu'une équipe, sur appel, pour effectuer des traverses d'urgence vers Saint-Joseph-de-la-Rive entre 23 h et 6 h.

Enfin, dans le cas d'une situation exceptionnelle et urgente non prévue, mettant en cause la santé ou la sécurité de la population, le Syndicat s'engage à fournir, à la demande de l'employeur et au besoin, le personnel nécessaire pour y faire face.

Le Tribunal rappelle aux parties qu'en cas de difficulté de mise en application des services essentiels, elles doivent communiquer ensemble rapidement afin de tenter de trouver une solution. À défaut, elles en feront part au Tribunal dans les plus brefs délais afin qu'il puisse leur fournir l'aide nécessaire.

