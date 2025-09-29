MONTRÉAL, le 29 sept. 2025 /CNW/ - METRO inc. annonce le versement d'un dividende trimestriel de 0,37 $ par action ordinaire, soit le même montant que le dividende déclaré au trimestre dernier. Ce dividende est payable le 11 novembre 2025 aux actionnaires inscrits le 23 octobre 2025.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 21 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de 995 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et de quelque 640 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca et suivez son actualité sur LinkedIn.

