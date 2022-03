Avis de convocation - Sommet agroenvironnemental De l'inspiration à l'action

LONGUEUIL, QC, le 11 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'adaptation des entreprises agricoles aux attentes sociétales, en matière d'agroenvironnement, fait l'objet d'efforts soutenus depuis des décennies. L'agriculture peut aussi faire partie de la solution face aux changements climatiques, dus aux activités humaines, qui affectent la vie de milliards de personnes dans le monde.

Dans ce cadre, l'Union des producteurs agricoles (UPA) et la Chaire de recherche du Canada en économie écologique de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) organisent la deuxième édition du Sommet agroenvironnemental, le 15 mars 2022, au Centre des Congrès de Lévis.

Sous le thème De l'inspiration à l'action, cet événement sera l'occasion de créer des liens entre les producteurs agricoles, les intervenants du milieu et les chercheurs, dans une approche axée sur un dialogue allant de la réalité agricole à la science, de la pratique à la recherche. Rappelons à ce sujet que le Sommet agroenvironnemental 2019 a notamment permis à plusieurs invités de marque, tels que Serge Bouchard et Thomas Mulcair, de présenter leurs idées sur cet enjeu hautement stratégique non seulement pour le milieu agricole, mais aussi pour toute la société.

L'édition 2022 offrira encore une fois à une multiplicité d'intervenants de haut calibre de s'exprimer sur les perspectives nationales et internationales en la matière, les changements climatiques, la biodiversité, la science, la résilience du milieu agricole et les activités actuelles et à venir. Soulignons également la participation, en fin d'événement, du ministre québécois de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne.

La programmation complète est disponible ici.

Quoi Sommet agroenvironnemental De l'inspiration à l'action



Quand : Mardi 15 mars de 8 h 30 à 17 h



Où : Les médias peuvent assister aux conférences sur place : Centre des Congrès de Lévis, 5750 rue J.-B.- Michaud, Lévis Au point de presse de clôture, vers 17 h sur place : Centre des Congrès de Lévis, salle 205, 5750 rue J.-B.- Michaud, Lévis

sur Zoom : https://upa-qc-ca.zoom.us/j/92087601062?pwd=YnhNalgvUVVlUkRqcklxckJMVEIwZz09 Une confirmation de votre participation (virtuelle ou sur place) auprès de Jessica Blackburn serait appréciée : [email protected]

Courte vidéo de présentation de l'événement par Martin Caron, président général de l'UPA et Jérôme Dupras, professeur en économie écologique à l'UQO et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie écologique : Sommet agroenvironnemental 2022

