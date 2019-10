Avis de convocation - Sommet agroenvironnemental Agriculture, nature et communauté

Qui :

250 participants des milieux agricoles, universitaires, associatifs et gouvernementaux, le Sommet prévoit notamment : mots de bienvenue de MARCEL GROLEAU , président général de l'UPA, et de JÉRÔME DUPRAS , professeur en économie écologique à l'UQO et titulaire de la Chaire de recherche;

des conférenciers de marque, dont SERGE BOUCHARD , anthropologue, écrivain et animateur, ainsi que THOMAS MULCAIR , professeur invité au département de science politique de l'Université de Montréal, avocat, commentateur politique et président du conseil d'administration du Jour de la Terre;

des sessions thématiques et des tables rondes rassemblant plus de 25 panélistes de divers horizons;

un déjeuner conférence organisé par la Coalition pour l'exception agricole et alimentaire avec GÉRALD LAROSE , travailleur social, syndicaliste et professeur chercheur, JEAN-MARTIN AUSSANT , économiste, musicien et homme politique ainsi que GENEVIÈVE PARENT , professeure titulaire de la Chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire à l'Université Laval;

la présence, en fin d'événement, du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ANDRÉ LAMONTAGNE.