AVIS DE CONVOCATION - Projet de loi C-282 : le Sénat doit donner suite à la volonté démocratique des parlementaires canadiens

LONGUEUIL, QC, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Le président général de l'Union des producteurs agricoles (UPA) et porte-parole du Mouvement pour la gestion de l'offre (MGO), Martin Caron, participera cet après-midi à l'étude du projet de loi C-282, Loi modifiant la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (gestion de l'offre), menée par le Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international.

M. Caron profitera de l'occasion pour demander aux membres du comité d'appuyer l'adoption de cet important projet de loi, non seulement pour les productrices et producteurs agricoles, mais également pour l'ensemble de la population canadienne. Il est impératif que le Sénat donne suite au consensus canadien que représente la gestion de l'offre, la Chambre des communes ayant adopté presque unanimement le projet de loi le printemps dernier.

L'UPA et plusieurs intervenants du secteur agroalimentaire invitent les médias à un point de presse, en amont des travaux du comité sénatorial.





Quand : Mercredi, 9 octobre de 15 h 15 à 15 h 30



Qui : • Martin Caron, président général de l'UPA et porte-parole du MGO • Scott Helps, président de Egg Farmers of Ontario • Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec • Brian Bikes, président des Producteurs d'œufs d'incubation du Canada • Jean Bissonnette, Producteur laitier et céréalier, vice-président du Conseil de Sollio Groupe Coopératif



Où : Devant la Chambre des communes, près de la Flamme du centenaire 111, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0A6 Une confirmation de votre participation auprès de Jessica Blackburn serait appréciée : [email protected]

