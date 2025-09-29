Avis de convocation - Inauguration d'un nouvel entrepôt de Groupe Touchette à Québec

MONTRÉAL, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Groupe Touchette désire inviter les représentants des médias à l'inauguration de son nouvel entrepôt d'une superficie de 100 000 pi2 dans la région de Québec, qui aura lieu le jeudi 2 octobre prochain à 18 h, au 1 500 rue des Tanneurs. Sur place, M. Roger Champoux, vice-président des ventes, sera disponible pour répondre aux questions des journalistes et leur offrir une visite de la nouvelle installation. En plus des membres de l'équipe de Groupe Touchette, l'événement réunira différents acteurs de l'industrie automobile.

Cette nouvelle infrastructure remplace celle de 65 000 pi2 qui se trouvait déjà au même endroit. Cet investissement marque donc un nouveau chapitre dans l'expansion régionale de l'entreprise à Québec. De plus, il lui permet d'améliorer son efficience opérationnelle dans ce marché stratégique dont la clientèle locale bénéficiera grandement de la diversité concurrentielle qu'apporte Groupe Touchette.

Rappel

Quoi? Inauguration du nouvel entrepôt de Groupe Touchette à Québec. Quand Le jeudi 2 octobre 2025 à 18 h. Où? 1 500 rue des Tanneurs à Québec.

À propos de Groupe Touchette

Fondé par André Touchette en 1979, Groupe Touchette, le plus important distributeur de pneus de propriété canadienne, est reconnu pour son expertise et son service de niveau auprès des manufacturiers automobiles, des concessionnaires et des clients indépendants depuis plus de 40 ans. Dirigée par Nicolas Touchette et Frédéric Bouthillier, l'entreprise dont le siège social est situé à Montréal se spécialise aujourd'hui dans les services de distribution de pneus à valeur ajoutée. Groupe Touchette compte plus de 1 800 employés et est présent partout au Canada avec plus de 40 centres de distribution. Sous les bannières TireLink et DT Tire, Groupe Touchette dessert les concessionnaires automobiles ainsi que les détaillants de pneus indépendants. L'entreprise dessert également les consommateurs canadiens sous ses bannières de détail Tirecraft, Integra Tire, Signature Tire, Tireland/Ici Pneu, Tire Partners/Pneu Solutions, Pneu Select, MécaniPneu, Pneus Chartrand Mécanique, Pneus Express Mécanique, Pneus Bélisle et Touchette Motorsport. Pour plus d'information, visitez grtouchette.com ou la page LinkedIn .

Renseignements : Fabrice Giguère, Citoyen Relations, [email protected], 514 262-2437