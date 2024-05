OTTAWA, ON, le 7 mai 2024 /CNW/ - Les principaux syndicats d'employé.e.s fédéraux - représentant de plus de 260 000 travailleuses et travailleurs - tiendront une conférence de presse demain pour annoncer une série d'actions qu'ils comptent entreprendre afin de s'opposer à la décision malavisée du gouvernement d'imposer le retour au bureau, à raison de trois jours semaine.

Déjà, ce sont des dizaines de milliers d'employé.e.s fédéraux qui ont exprimé leur frustration et leur indignation à l'endroit de cette politique standardisée - adoptée unilatéralement sans consultation, ni avec les syndicats, ni les employé.e.s - ce qui contrevient aux droits de travailleurs et travailleuses de la fonction publique et fait fi de leur bien-être.

L'Alliance de la fonction publique du Canada (APFC), l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), l'Association canadienne des employés professionnels (ACEP) et l'Association canadienne des agents financiers (ACFO-ACAF) feront une mise à jour sur leurs plans d'actions et les prochaines étapes.

QUAND : Le mercredi 8 mai 2024, 11 h 30

QUI :

Chris Aylward , président national de l'AFPC

, président national de l'AFPC Sean O'Reilly , vice-président de l'IPFPC

, vice-président de l'IPFPC Nathan Prier , président de l'ACEP

, président de l'ACEP Dany Richard , président de l'ACAF

LIEU : Salle 135-B, Édifice de l'ouest, Chambre des communes

Seuls les membres de la tribune parlementaire peuvent participer à la période de questions et réponses, qui aura lieu sur place et via Zoom. Les médias qui ne sont pas membres de la tribune parlementaire peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir l'accès temporaire.

