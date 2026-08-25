AVIS DE CONVOCATION - Élections québécoises : la filière bioalimentaire doit devenir une véritable priorité gouvernementale

LONGUEUIL, QC, le 25 août 2026 /CNW/ -- Plus qu'un simple secteur économique, la filière bioalimentaire constitue un actif stratégique pour le Québec. Présente dans toutes les régions, elle crée une richesse durable qui profite directement aux communautés locales, soutient le développement dynamique du territoire et contribue à la résilience économique de la province. Le conflit commercial avec les États-Unis illustre l'importance de miser encore plus sur ce secteur stratégique et essentiel à la sécurité alimentaire des citoyennes et citoyens.

À l'occasion d'une conférence de presse en prévision du déclenchement des élections générales québécoises, l'Union des producteurs agricoles (UPA), le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ), l'Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière (AQINAC), Sollio Groupe Coopératif (SGC), l'Association des détaillants en alimentation du Québec (ADAQ) et le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) lanceront un message clair à l'intention de toutes les formations politiques : la filière bioalimentaire doit devenir une véritable priorité gouvernementale .

Date : Mercredi, 26 août à 9 h 30

Lieu : Mezzanine du Marché Jean-Talon, 7070, avenue Henri-Julien, 2e étage

Montréal (Québec) H2S 3S3 (à l'angle des rues Henri-Julien et Jean-Talon)

Intervenants

Martin Caron, président général de l'UPA

Sylvie Cloutier, présidente-directrice générale du CTAQ

Sébastien Lacroix, président-directeur général de l'AQINAC

David Mercier, vice-président du conseil d'administration de SGC

Pierre-Alexandre Blouin, président-directeur général de l'ADAQ

Michel Rochette, président Québec du CCCD

Les intervenants prendront le temps de répondre aux questions des médias.

Une confirmation de votre participation serait souhaitable : [email protected]

SOURCE Union des producteurs agricoles

Renseignements : [email protected] | 579 859-0755