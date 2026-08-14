Négociations commerciales avec les États-Unis : le gouvernement canadien doit s'abstenir d'étioler davantage notre sécurité alimentaire

LONGUEUIL, QC, le 14 août 2026 /CNW/ -- L'Union des producteurs agricoles (UPA) demande au gouvernement canadien de ne pas céder aux pressions de l'administration américaine et d'écarter toute nouvelle concession sur les produits laitiers.

« Le Canada a concédé près de 8,4 % de sa production et de sa transformation laitière dans les trois derniers accords de libre-échange, entraînant plusieurs milliards de dollars en pertes récurrentes et permanentes pour le secteur. Les productrices et producteurs de lait ne doivent pas continuellement faire les frais de telles négociations », a déclaré le président général de l'UPA, Martin Caron.

Le gouvernement canadien en a déjà fait beaucoup, depuis l'an dernier, pour satisfaire l'appétit insatiable du président américain : levée de la majeure partie des contre-tarifs canadiens, abandon de la taxe sur les produits numériques (Google, Amazon, Facebook, etc.), annulation des redevances aux grandes plateformes de diffusion (Netflix, Prime Video, etc.), partage de la moitié des recettes nettes des péages du pont international Gordie-Howe entre Windsor et Détroit (payé à 100 % par le Canada), etc.

Est-il dans l'intérêt des Canadiennes et des Canadiens d'ajouter à cette liste un étiolement supplémentaire de notre sécurité alimentaire? La réponse est non.

Soulignons que les importations de produits laitiers en provenance des États-Unis ont crû de 150 % depuis l'entrée en vigueur de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique. Une ouverture additionnelle serait déraisonnable et n'empêcherait en rien l'émergence de nouvelles demandes au cours des prochaines années, au gré des humeurs de la présidence.

Ajoutons que la production laitière, au Québec, représente 24 % de l'ensemble des recettes agricoles québécoises. À l'échelle du Canada, ce sont 36 % des recettes découlant de la production laitière qui proviennent du Québec (près de 50 % des fermes laitières au pays), ce qui en fait la principale province productrice de lait au Canada.

« Le secteur laitier génère 270 000 emplois au pays et contribue à hauteur de 28 G$ au PIB. Compromettre davantage cette contribution exceptionnelle causerait un tort irrémédiable au lien de confiance entre les 9 000 fermes laitières au pays et le gouvernement », a conclu M. Caron.

SOURCE Union des producteurs agricoles

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