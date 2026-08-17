L'Union des producteurs agricoles présente la 22e édition des Portes ouvertes sur les fermes du Québec le dimanche 13 septembre, partout à travers la province

LONGUEUIL, QC, le 17 août 2026 /CNW/ -- Le dimanche 13 septembre 2026, de 10 h à 16 h, les Québécoises et les Québécois sont invités à aller à la rencontre des femmes et des hommes qui nourrissent le Québec. À l'occasion de la 22e édition des Portes ouvertes sur les fermes du Québec, organisée par l'Union des producteurs agricoles (UPA), 62 fermes, dont huit situées en milieu urbain, accueilleront les visiteurs partout dans la province.

Portes ouvertes sur les fermes du Québec

L'événement propose au public l'occasion de découvrir les coulisses de l'agriculture d'ici et de mieux comprendre le parcours des aliments, du champ à l'assiette. Les visiteurs pourront échanger avec les productrices et producteurs agricoles, en apprendre davantage sur leur quotidien, leur savoir-faire et les réalités qui façonnent l'agriculture d'aujourd'hui. Certaines de ces fermes ne sont habituellement pas ouvertes au public, faisant de cette activité un moment privilégié pour explorer un milieu essentiel, souvent méconnu, et rencontrer les personnes qui le font vivre chaque jour.

Chaque ferme participante suggèrera une expérience à son image, inspirée de ses productions, de son expertise et de son histoire. Au fil des visites guidées, des démonstrations, des ateliers, des kiosques éducatifs ou des échanges, les visiteurs pourront découvrir les différentes étapes de production, mieux comprendre les défis du métier et l'engagement des productrices et producteurs envers une agriculture durable et des pratiques écoresponsables.

Toutes les activités sont offertes gratuitement et varient d'une ferme à l'autre. Dégustations de produits locaux, observation d'animaux, animations agroenvironnementales, tours de tracteur, autocueillette ainsi que de nombreuses autres découvertes seront au rendez-vous. Ce contact direct avec les productrices et producteurs rappelle toute l'importance de mettre en valeur une agriculture locale, innovante et résiliente. Cela est d'autant plus vrai dans le contexte actuel, où ces derniers sont confrontés à des défis majeurs, tels que les enjeux géopolitiques, les conséquences des changements climatiques et les incertitudes économiques qui marquent leur réalité de tous les jours.

« Derrière chaque ferme, il y a une histoire, des générations de savoir-faire, des personnes qui ont à cœur de produire des aliments de qualité. En allant à leur rencontre et en choisissant les produits d'ici, nous contribuons tous à la vitalité de nos régions et à l'avenir de notre agriculture. Bonne découverte des fermes du Québec! », a déclaré Martin Caron, président général de l'UPA.



« À travers les nombreuses activités qui sont offertes sur les fermes, cette journée me rappelle à quel point notre agriculture est diversifiée et profondément humaine. Mieux la connaître, c'est aussi prendre conscience de toute la richesse qu'elle représente et de l'importance de la préserver », a souligné Marie-Eve Janvier, porte-parole des

Portes ouvertes sur les fermes du Québec depuis plus de 10 ans.

« L'événement des Portes ouvertes sur les fermes du Québec est un rendez-vous incontournable pour rapprocher les citoyens des producteurs agricoles. On ne le dit jamais assez : les agriculteurs et les transformateurs sont la richesse de nos régions et contribuent à renforcer notre autonomie alimentaire. Notre gouvernement est fier de soutenir une initiative qui fait rayonner l'agriculture québécoise », a affirmé Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.

Concours présenté par Maxi/Provigo

À la suite de leur participation aux Portes ouvertes sur les fermes du Québec, les visiteurs seront invités à remplir un sondage d'appréciation qui leur donnera la chance de gagner l'un des trois prix tirés au sort : deux cartes-cadeaux de 1 000 $ chacune, échangeables chez Maxi et Provigo, et un panier de produits locaux d'une valeur de 350 $.

Merci aux partenaires

Loblaws (Maxi et Provigo), le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Desjardins, Aliments du Québec, La Financière agricole du Québec, Nortera, Agriculture et Agroalimentaire Canada, l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, VIA Pôle d'expertise en services-conseils agricoles, l'Association des marchés publics du Québec et la Société des Marchés Publics de Montréal.

Pour tous les détails sur l'événement et pour connaître les fermes participantes à travers le Québec, visitez le www.portesouvertes.upa.qc.ca

SOURCE Union des producteurs agricoles

Renseignements : Gabriela Quiroz Directrice relations publiques, médiatiques et gouvernementales L'Union des producteurs agricoles 579 859-0755 | [email protected] Demandes d'entrevues Junior Bombardier Bombardier Communications 514 941-3794 | [email protected]