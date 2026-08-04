AVIS DE CONVOCATION - De plus en plus de feux de forêt, de moins en moins d'expert•es : L'IPFPC lance un avertissement intitulé « L'été d'autrefois, l'été d'aujourd'hui »

OTTAWA, ON, le 4 août 2026 /CNW/ -- Alors que les catastrophes climatiques s'intensifient partout au Canada, des professionnel•les de la fonction publique fédérale se rassembleront mercredi prochain à Ottawa, à l'escalier de la rue York de la promenade Sussex, pour lancer un avertissement sans équivoque : les catastrophes climatiques s'aggravent, tandis que le gouvernement réduit les effectifs des expert•es qui contribuent à assurer la sécurité des Canadien•nes.

Cet événement, qui se tiendra à l'heure du dîner, exposera des images juxtaposées mettant en contraste des scènes estivales du Canada d'autrefois avec la réalité actuelle marquée par les inondations et les feux de forêt. Ces tableaux inciteront les voyageur•ses à réfléchir à ce que le Canada perd lorsque les capacités scientifiques publiques sont réduites.

Les scientifiques et les employé•es fédéraux représentés par l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) diffusent de l'information sur les scientifiques dont les travaux aident le Canada à se préparer bien avant qu'une catastrophe ne survienne. Parmi les personnes touchées par ces réductions, on compte des expert•es qui transforment les données satellitaires et géospatiales en cartes d'urgence, surveillent la fumée des feux incontrôlés et la qualité de l'air, étudient les menaces qui pèsent sur les forêts canadiennes et améliorent les prévisions d'inondation.

L'IPFPC demande au gouvernement fédéral de cesser de réduire les budgets consacrés à la science publique, de protéger l'expertise sur laquelle comptent les Canadien•nes et de faire preuve de transparence quant aux travaux qui ne seront plus effectués à mesure que des postes seront supprimés.

QUOI : Événement de sensibilisation « L'été d'autrefois, l'été d'aujourd'hui » et distribution de dépliants au public

QUAND : Mercredi 29 juillet 2026, de 13 h à 14 h. Allocution à l'intention des médias à 13 h 15 (HAE)

LIEU : Escalier de la rue York - Promenade Sussex, à l'angle de la rue York, à Ottawa (Ontario)

QUI : Le président de l'IPFPC, Sean O'Reilly, sera disponible pour des entrevues lors de l'événement.

L'Institut représente plus de 80 000 professionnel•les du secteur public un peu partout au pays, dont la plupart sont employés par le gouvernement fédéral. Suivez-nous sur Facebook sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) et sur Instagram.

SOURCE Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC)

Source : Relations avec les médias, [email protected]