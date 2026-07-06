AVIS DE CONVOCATION - L'IPFPC organise une action « Apportez votre propre espace de travail » à Ottawa alors que les problèmes liés au retour au bureau s'intensifient

OTTAWA, ON, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Alors que le gouvernement fédéral poursuit la mise en œuvre de son mandat de retour au bureau, les employé•es sont contraints de réintégrer des lieux de travail surpeuplés, obsolètes et parfois dangereux. Le mercredi 8 juillet prochain, l'IPFPC mettra en lumière ces réalités à l'angle de la rue Bank et de l'avenue Laurier, à Ottawa.

Cette action mettra en scène des créatures représentant des « problèmes sur le lieu de travail », et le syndicat fera la distribution d'autocollants, de dépliants et de feuillets d'information destinées aux membres concernant leurs droits en matière de retour au bureau.

Les membres de l'IPFPC ont rapportés des problèmes de bureaux surpeuplés, des bâtiments obsolètes, des espaces de travail perturbateurs, des employé•es contraints de travailler depuis les cafétérias ou dans des cubicules étroits, des équipes participant à des vidéoconférences depuis différents étages d'un même bâtiment, ainsi que des lieux de travail confrontés à des infestations d'organismes nuisibles.

Détails de l'événement

QUOI: Action de l'IPFPC sur la santé et la sécurité au travail dans le cadre du retour au bureau

QUAND : Le mercredi 8 juillet 2026, de 12 h à 13 h (HE)

LIEU : À l'angle de la rue Bank et de l'avenue Laurier, Ottawa

PORTE-PAROLE : Katie Francis, vice-présidente de l'IPFPC

Éléments visuels : Créatures en mousse illustrant les « problèmes rencontrés sur le lieu de travail », autocollants, distribution de dépliants aux membres et mobilisation du public

« Une bonne planification des effectifs doit s'appuyer sur les données probantes, la consultation et les réalités opérationnelles, mais cette politique ne tient compte d'aucun de ces trois éléments », souligne Katie Francis, vice-présidente de l'IPFPC. « Les Canadien•nes veulent des résultats, pas des appels nominaux, mais ce gouvernement impose un mandat universel qui sème le chaos, augmente les coûts et met en danger la santé et la sécurité des travailleur•ses. »

L'IPFPC prône une « présence justifiée » : la présence au bureau doit être motivée par une raison opérationnelle claire, et non par un mandat général dicté par les apparences.

L'IPFPC représente plus de 80 000 professionnel•les de la fonction publique partout au pays, dont la plupart sont employés par le gouvernement fédéral. Suivez-nous sur Facebook, sur Bluesky et sur Instagram.

SOURCE Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC)

Source : Relations de presse, [email protected]