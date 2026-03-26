AVIS DE CONVOCATION AUX MÉDIAS - Manifestation régionale du mouvement « Le communautaire à boutte »
Nouvelles fournies parTable Régionale des Organismes Communautaires et Bénévoles de la Montérégie (TROC-MONTEREGIE)
26 mars, 2026, 08:32 ET
LONGUEUIL, QC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Les organismes communautaires de la Montérégie descendent dans la rue le 27 mars à Longueuil. Ils seront présents en très grand nombre dans le cadre de la grève du mouvement « Le communautaire à boutte ». Le comité régional invite les membres de la presse à participer à cet événement et à constater leur ras-le-bol. Nos représentants régionaux prendront la parole pendant l'événement.
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Date :
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27 mars 2026
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Heure :
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11h30
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Lieu :
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Devant le 300 rue St-Charles O - À l'angle des rues St-Jean et St-Charles
Nous prions les journalistes de signifier/confirmer leur présence.
Pour en savoir plus sur le mouvement : www.aboutte.info
SOURCE Table Régionale des Organismes Communautaires et Bénévoles de la Montérégie (TROC-MONTEREGIE)
Pour information ou entrevues : Nathalie Sapina, 514-887-9252, Catherine Jetté, 450-204-1607, [email protected]
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