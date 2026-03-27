/R E P R I S E -- AVIS DE CONVOCATION AUX MÉDIAS - Manifestation régionale du mouvement « Le communautaire à boutte »/

LONGUEUIL, QC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Les organismes communautaires de la Montérégie descendent dans la rue le 27 mars à Longueuil. Ils seront présents en très grand nombre dans le cadre de la grève du mouvement « Le communautaire à boutte ». Le comité régional invite les membres de la presse à participer à cet événement et à constater leur ras-le-bol. Nos représentants régionaux prendront la parole pendant l'événement.

Date : 27 mars 2026



Heure : 11h30



Lieu : Devant le 300 rue St-Charles O - À l'angle des rues St-Jean et St-Charles

dans le Vieux-Longueuil

Nous prions les journalistes de signifier/confirmer leur présence.

Pour en savoir plus sur le mouvement : www.aboutte.info

SOURCE Table Régionale des Organismes Communautaires et Bénévoles de la Montérégie (TROC-MONTEREGIE)

Pour information ou entrevues : Nathalie Sapina, 514-887-9252, Catherine Jetté, 450-204-1607, [email protected]