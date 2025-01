AVIS DE CONVOCATION AUX MÉDIAS - Journée Arc-en-ciel 2025 : Mobilisation régionale pour contrer la haine

LONGUEUIL, QC, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse dans le cadre de la deuxième édition de la Journée Arc-en-ciel qui se tiendra le 30 janvier 2025 et réunissant les organismes communautaires de la Montérégie autour d'une cause cruciale : la lutte contre la transphobie et l'homophobie.

En réaction au climat actuel, cette journée permettra notamment de sensibiliser et former les organismes face aux discours transphobes et homophobes et mettra en lumière des initiatives comme le projet Municipalités inclusives, qui vise à promouvoir des politiques locales favorisant l'inclusion et la diversité.

Évènement : Conférence de presse



Date : 30 janvier 2025



Heure : 12 h 30



Endroit : salon du Belvédère - Université de Sherbrooke, campus Longueuil

(Pour vous rendre au salon du Belvédère, vous devrez vous rendre au B2 (2e étage), puis prendre les ascenseurs (ou les escaliers) et vous rendre au 13e étage. Ensuite, vous pourrez suivre les indications sur le mur pour vous rendre au « salon »)

La Journée Arc-en-ciel est une initiative régionale en Montérégie propulsée par le JAG organismes LGBT+ ; la TROC-Montérégie ; et Les CDC de la Montérégie.

SOURCE Table Régionale des Organismes Communautaires et Bénévoles de la Montérégie (TROC-MONTEREGIE)

Pour plus d'informations, contactez : Catherine Jetté, Coordination de projets -- Liaison et recherche, TROC-Montérégie, 450 204-1607, [email protected]; Simon Proulx, Directeur général, CDC des Maskoutains, 514 452-0630, [email protected]