AVIS DE CONVOCATION AUX MÉDIAS - Crise du logement : Point de presse pour l'accélération des mises en chantier au Québec, le 18 mars à Montréal

MONTRÉAL, le 14 mars 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) convie les médias à une conférence de presse qui se tiendra lundi le 18 mars à 10h, à l'hôtel Wirwick-Le Crystal-Montréal. La FCCQ sera accompagnée par la Chambre de commerce de Val-d'Or, la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette et la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins.

Alors que la pénurie de logements sévit dans tout le Québec, il est crucial que les instances gouvernementales prennent des mesures dès maintenant pour accélérer la réalisation des projets de construction et de conversion des logements. La FCCQ présentera des pistes de solution qu'elle a travaillé notamment avec des entreprises concernées par la rareté de logements.

Aide-mémoire :

Quand : 18 mars 2024 à 10h Où : Hôtel Wirwick-Le Crystal Montréal, 1100 Rue de la Montagne, QC H3G 0A1, 3e etage, salle Crescent Quoi : Conférence de presse pour l'accélération des mises en chantier au Québec Qui : Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec

Hélène Paradis, directrice générale de la Chambre de commerce de Val-d'Or

Jean-Nicolas Marchand directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette

Pierre Berthiaume directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements: Supplémentaires: Javier Garcia, Attaché de presse, Fédération des chambres de commerce du Québec, C. 438 408-3731 T. 514 844-9571 poste 3586, [email protected]