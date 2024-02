QUÉBEC, le 6 févr. 2024 /CNW/ - iA Groupe financier (iA Société financière inc. (TSX: IAG) et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (TSX: IAF)) divulguera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2023 le mardi 20 février 2024, après la clôture des marchés. Les membres de la direction présenteront ces résultats lors d'une audioconférence qui aura lieu le lendemain, à 11 h (HE). Tous sont invités à écouter la conférence en vous joignant par l'une des manières suivantes :

Webdiffusion en direct : cliquez ici ( https://app.webinar.net/K70GwKZBDoR ) ou rendez-vous sur le site de iA Groupe financier, à l'adresse ia.ca/À propos/Relations avec les investisseurs dans l'onglet Conférences et présentations .

Téléphone : cliquez ici (https://emportal.ink/3RO0OJq) et inscrivez votre numéro de téléphone afin de vous faire appeler pour rejoindre instantanément la conférence. Vous pouvez aussi composer le 416 764-8651 ou le 1 888 390‑0620 (sans frais en Amérique du Nord) quinze minutes avant le début de la conférence et un téléphoniste vous connectera à celle-ci.

La période de questions qui suivra la conférence sera réservée aux analystes financiers.

Tous les documents relatifs aux résultats financiers de iA Groupe financier pour le quatrième trimestre de 2023 seront publiés sur le site Internet de la société, à l'adresse ia.ca, sous l'onglet À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Rapports financiers, après 17 h (HE), le mardi 20 février 2024.

Écoute en différé

La conférence téléphonique sera également offerte en différé pour une période d'une semaine, soit à compter de 14 h 30 le mercredi 21 février 2024 jusqu'à 23 h le mercredi 28 février 2024. Pour écouter la conférence téléphonique en différé, il suffira de composer le 1 888 390-0541 (sans frais) et d'entrer le code d'accès 271881, suivi de la touche Carré (#).

Transcription de la conférence téléphonique

Une transcription de la conférence téléphonique (en version anglaise) sera mise en ligne durant la semaine qui suit la conférence sur le site Internet de la société, à l'adresse ia.ca, sous l'onglet À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Rapports financiers.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

Renseignements: Relations avec les investisseurs: Marie-Annick Bonneau, Tél. bureau : 418 684-5000, poste 104287, Courriel : [email protected]; Relations publiques, Pierre Picard, Tél. bureau : 418 684‐5000, poste 101660, Courriel : [email protected]