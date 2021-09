BROSSARD, QC, le 11 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Brossard émet un avis d'ébullition d'eau pour l'ensemble de son territoire à la suite de résultats d'analyse de laboratoire qui font état de présence de coliformes totaux (E. coli) dans le réseau d'aqueduc.

Il est recommandé de faire bouillir l'eau pendant au moins une minute avant toute consommation, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

Toutefois, on peut utiliser l'eau du robinet non bouillie pour laver la vaisselle à l'eau chaude (en s'assurant de bien l'assécher), laver des vêtements et prendre une douche ou un bain.

Prenez note que cette mesure est d'une durée minimale de 48 heures compte tenu des tests de conformité qui doivent être effectués. Cette période pourrait être de plus longue durée. Pour suivre l'évolution de la situation, visitez brossard.ca et suivez-nous sur les médias sociaux de la Ville de Brossard.

En ce qui concerne les jeunes enfants et les nourrissons, il est préférable de les laver à la débarbouillette afin d'éviter qu'ils n'avalent de l'eau et de s'assurer qu'ils ne portent pas d'objets trempés à leur bouche. Pour plus d'information sur ces modalités, consultez le site du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/potable/avisebullition/faq.htm.

SOURCE Ville de Brossard

Renseignements: Direction des communications, Ville de Brossard, 450 923-6311

Liens connexes

http://www.brossard.ca/