Pannes dans le REM - Retour des lignes express 45 et 90 : la mairesse de Brossard demande une révision de l'entente avec le REM

BROSSARD, QC, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Forte de l'expérience acquise depuis l'ouverture du Réseau express métropolitain (REM), la Ville de Brossard accueille favorablement le déploiement, dès ce jeudi matin, de circuits d'autobus parallèles au REM. Cette initiative vise à offrir une alternative fiable aux citoyens en cas de panne, évitant ainsi des mesures de relève improvisées et insuffisantes.

Pour la mairesse de Brossard, Doreen Assaad, cette solution temporaire doit ouvrir la voie à une révision en profondeur de l'entente liant les services de transport collectif à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ-Infra). Elle demande le rétablissement permanent des connexions par autobus avec le centre-ville de Montréal, y compris une fois la fiabilité du REM rétablie.

« Il faut revoir l'exclusivité accordée au REM. La priorité doit être donnée aux usagers et à la fiabilité du réseau. Plutôt que de considérer les autobus comme une concurrence au REM, nous devons les voir comme une solution complémentaire qui renforce l'offre de transport. En garantissant une double option - REM et autobus -, nous sécurisons les déplacements et encourageons davantage de citoyens à utiliser les transports collectifs. »

Des mesures concrètes pour une mobilité améliorée

En plus de réclamer la pérennisation des autobus entre Brossard et le centre-ville, la mairesse demande également :

L'étude de scénarios pour la réouverture du terminus Chevrier, qui offrait une alternative efficace avant la mise en service du REM.

L'augmentation du nombre de places de stationnement incitatif à la station Panama , afin de répondre à la demande croissante des usagers.

Il faut tirer les leçons de l'expérience brossardoise. La mairesse de Brossard joint aussi sa voix aux experts pour appeler la Caisse de dépôt à intégrer davantage de connexions dans ses futurs déploiements du REM.

« L'expérience brossardoise nous montre qu'un réseau efficace repose sur la diversité des options offertes aux usagers. Pour assurer un transport collectif fiable et attractif, il faut garantir une interconnexion robuste avec d'autres modes de transport et ne pas enfermer les citoyens dans un système unique et rigide. »

À l'aube du déploiement des prochains segments du REM, la Ville de Brossard réitère son engagement à défendre les intérêts des citoyens en prônant une approche pragmatique et résiliente du transport collectif.

