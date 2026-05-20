TORONTO, le 20 mai 2026 /CNW/ - Une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) tiendra une audience dans l'affaire Mazhar Hussain Malik en vertu des Règles visant les courtiers en épargne collective.

L'audience sera publique à moins que la formation d'instruction n'en décide autrement. La décision de la formation d'instruction sera mise à la disposition du public sur le site www.ocri.ca.

Date de l'audience : Du 16 au 20 novembre et les 23 et 24 novembre 2026, à compter de 10 h (heure de l'Est)

Lieu : Bureaux de l'OCRI, salle d'audience

40, rue Temperance, bureau 2600

Toronto (Ontario) M5H 0B4

Les membres du public qui souhaitent assister à l'audience ou obtenir des précisions doivent remplir ce formulaire.

L'audience portera sur des allégations selon lesquelles Mazhar Malik :

a) a exécuté des opérations non autorisées dans le compte d'un client; b) a réalisé des opérations financières personnelles avec des clients du courtier membre en leur

empruntant ou en leur prêtant de l'argent, ce qui a donné lieu à des conflits d'intérêts réels ou

potentiels qu'il a omis de déclarer au courtier membre ou qu'il n'a pas réglés en exerçant un

jugement professionnel responsable fondé uniquement sur les intérêts des clients.

On peut accéder à l'avis d'audience et à l'exposé des allégations en cliquant sur le lien suivant :

Malik, Mazhar - Avis d'audience et exposé des allégations

Les contraventions alléguées auraient été commises alors que Mazhar Malik était représentant de courtier à Placements Scotia Inc. dans la région d'Ottawa, en Ontario. À l'heure actuelle, il n'est pas inscrit dans le secteur des valeurs mobilières à quelque titre que ce soit.

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L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

Toute l'information au sujet des procédures disciplinaires concernant les sociétés membres actuelles et anciennes et les personnes inscrites en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (courtiers en placement), des Règles visant les courtiers en épargne collective (courtiers en épargne collective) et des Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM) se trouve sur le site Web de l'OCRI.

On peut obtenir gratuitement des renseignements sur les compétences et les antécédents disciplinaires, le cas échéant, des conseillers employés par des courtiers en placement réglementés par l'OCRI grâce au service Info-conseiller. Pour savoir comment porter plainte au sujet d'un courtier, d'un conseiller ou d'un marché, il suffit de composer le 1 877 442-4322.

L'OCRI enquête sur les fautes possibles de ses sociétés membres ou des personnes physiques inscrites auprès de lui. Il peut intenter des procédures disciplinaires pouvant mener à des sanctions telles que des amendes, des suspensions, l'interdiction permanente de l'inscription, l'expulsion d'un courtier membre ou la révocation des droits et des privilèges rattachés à l'inscription ou à la qualité de courtier membre.

SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)