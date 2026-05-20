TORONTO, le 20 mai 2026 /CNW/ - À la suite d'une audience de règlement entre le personnel de la mise en application et Les Placements PFSL du Canada Ltée (PFSL) qui a eu lieu le 26 mars 2026 aux termes des Règles visant les courtiers en épargne collective, une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a publié les motifs de sa décision le 20 avril 2026.

On peut consulter les motifs de la décision de la formation d'instruction en cliquant sur le lien suivant :

Re Les Placements PFSL du Canada Ltée 2026 OCRI 14

Dans les motifs de sa décision, la formation d'instruction a conclu ce qui suit :

(a) Dans le cadre de rachats effectués dans les comptes d'un client, les contrôles internes de surveillance de PFSL n'ont pas décelé que l'adresse courriel utilisée pour recueillir les signatures électroniques était différente de celle figurant au dossier;

(b) PFSL n'a pas vérifié adéquatement les rachats effectués dans les comptes d'un client et les placements faits par deux personnes autorisées;

(c) PFSL n'a pas mis en place de politiques et procédures interdisant aux personnes autorisées d'accepter des nominations en tant que mandataire et liquidateur de la succession de clients, et permettant d'assurer la conformité avec les Règles visant les courtiers en épargne collective (auparavant les Règles de l'ACFM).

Conformément à l'entente de règlement, la formation a confirmé l'amende de 250 000 $ et la somme de 15 000 $ à payer au titre des frais imposées à PFSL.

PFSL est un courtier membre en épargne collective dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada depuis janvier 2002.

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

Toute l'information au sujet des procédures disciplinaires concernant les sociétés membres actuelles et anciennes et les personnes inscrites en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (courtiers en placement), des Règles visant les courtiers en épargne collective (courtiers en épargne collective) et des Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM) se trouve sur le site Web de l'OCRI.

On peut obtenir gratuitement des renseignements sur les compétences et les antécédents disciplinaires, le cas échéant, des conseillers employés par des courtiers en placement réglementés par l'OCRI grâce au service Info-conseiller. Pour savoir comment porter plainte au sujet d'un courtier, d'un conseiller ou d'un marché, il suffit de composer le 1 877 442-4322.

L'OCRI enquête sur les fautes possibles de ses sociétés membres ou des personnes physiques inscrites auprès de lui. Il peut intenter des procédures disciplinaires pouvant mener à des sanctions telles que des amendes, des suspensions, l'interdiction permanente de l'inscription, l'expulsion d'un courtier membre ou la révocation des droits et des privilèges rattachés à l'inscription ou à la qualité de courtier membre.

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SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

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