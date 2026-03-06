TORONTO, le 6 mars 2026 /CNW/ - Le 20 février 2026, Peter Michael Deeb a présenté une demande de révision au Tribunal des services financiers de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario afin que soient révisées les décisions prises par une formation d'instruction de l'OCRI le 14 avril 2025 et le 3 février 2026. Hampton Securities Limited ne demande pas la révision des décisions.

On peut consulter les décisions faisant l'objet de la demande de révision ici :

Re Deeb et Hampton 2026 OCRI 07

Re Hampton & Deeb 2025 OCRI 18

On trouvera d'autres renseignements au sujet de la demande de révision en cliquant sur le lien suivant :

Tribunal des marchés financiers

Peter Michael Deeb était la personne désignée responsable et un représentant inscrit de Hampton Securities Limited. Il a également été son chef de la conformité par intérim entre mars et septembre 2020.

