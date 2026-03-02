VANCOUVER, BC, le 2 mars 2026 /CNW/ - À la suite d'une audience de règlement qui a eu lieu les 9 et 16 décembre 2025 conformément aux Règles visant les courtiers en épargne collective, une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a publié les motifs de sa décision le 18 février 2026.

On peut consulter les motifs de la décision de la formation d'instruction en cliquant sur le lien suivant :

Re Calgiuri 2026 OCRI 08

Dans les motifs de sa décision, la formation d'instruction a conclu que Franco Caligiuri :

a) a dirigé des clients vers une personne physique ou une société ayant vendu des titres dispensés, et a reçu des commissions d'indication de clients pour ce faire, prenant ainsi part à une entente d'indication de clients à laquelle le courtier membre n'était pas partie;

b) a fait des déclarations fausses ou trompeuses au courtier membre lors d'un examen de sa sous-succursale.

La formation d'instruction a confirmé les sanctions suivantes imposées à Franco Caligiuri dans le cadre de l'entente de règlement :

(a) une interdiction d'exercer toute activité liée aux valeurs mobilières auprès de tout courtier membre de l'OCRI pendant un mois à partir du quatrième jour suivant l'acceptation par la formation d'instruction de l'entente de règlement;

(b) une amende de 15 000 $;

(c) le paiement d'une somme de 5 000 $ au titre des frais.

Durant la période des faits reprochés, Franco Caligiuri exerçait ses activités à Services d'investissement Quadrus ltée, dans la région de Burnaby, en Colombie-Britannique. Il est actuellement employé par une société réglementée par l'OCRI, au sein de laquelle il est inscrit.

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

Toute l'information au sujet des procédures disciplinaires concernant les sociétés membres actuelles et anciennes et les personnes inscrites en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (courtiers en placement), des Règles visant les courtiers en épargne collective (courtiers en épargne collective) et des Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM) se trouve sur le site Web de l'OCRI.

On peut obtenir gratuitement des renseignements sur les compétences et les antécédents disciplinaires, le cas échéant, des conseillers employés par des courtiers en placement réglementés par l'OCRI grâce au service Info-conseiller. Pour savoir comment porter plainte au sujet d'un courtier, d'un conseiller ou d'un marché, il suffit de composer le 1 877 442-4322.

L'OCRI enquête sur les fautes possibles de ses sociétés membres ou des personnes physiques inscrites auprès de lui. Il peut intenter des procédures disciplinaires pouvant mener à des sanctions telles que des amendes, des suspensions, l'interdiction permanente de l'inscription, l'expulsion d'un courtier membre ou la révocation des droits et des privilèges rattachés à l'inscription ou à la qualité de courtier membre.

Autres demandes : Plaintes et demandes de renseignements

Formulaire sécurisé

Numéro sans frais (Canada et États-Unis) : 1 877 442-4322

SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

Demandes de renseignements des médias : Ariel Visconti, Spécialiste principale des communications et des affaires publiques, [email protected] / 416 526-8240