AVIS - Création d'un ministère des Aînés: point de presse transpartisan

QUÉBEC, le 30 sept. 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que les trois députés des oppositions responsables du dossier des Aînés, soit Christine Labrie de Québec solidaire, Linda Caron du Parti Libéral du Québec et Joël Arseneau du Parti Québécois, feront un point de presse transpartisan au sujet de la création d'un ministère des aînés ce mardi à 12h dans la salle Bernard-Lalonde. Ils seront accompagnés de représentant-es de l'AQDR (Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées) dont le président, M. Pierre Lynch.

Veuillez noter qu'une pétition demandant la création d'un ministère des Aînés est en ligne sur le site de l'Assemblée . Elle a récolté jusqu'à maintenant près de 7 000 signatures.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 1er octobre 2024

Heure: 12h

Lieu: Salle Bernard-Lalonde

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Camille Godbout, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (514) 562-8204 ou [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'Opposition officielle, 581 999-6434 ou [email protected]; Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, (418) 720-5717 ou [email protected]