MONTRÉAL, le 5 mai 2025 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE publiera les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'EX2025 le mardi 13 mai 2025, à la suite de la fermeture des marchés. Une conférence téléphonique, au cours de laquelle nous reverrons les résultats et les perspectives d'avenir de CAE avec les analystes et les investisseurs institutionnels, aura lieu le lendemain, mercredi 14 mai 2025 à 8 h (HE).

Marc Parent, président et chef de la direction de CAE, Nick Leontidis, chef de l'exploitation, Constantino Malatesta, chef de la direction financière par intérim, et Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d'entreprise, participeront à cette conférence téléphonique destinée aux analystes financiers et aux investisseurs institutionnels.

Cette conférence téléphonique sera diffusée en direct, puis archivée pour une durée de 90 jours sur www.cae.com.

Événement : Conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre et de l'ensemblede l'EX2025

Date : Mercredi 14 mai 2025

Heure : 8 h (HE)

Webdiffusion : La conférence téléphonique sera diffusée en direct à https://www.gowebcasting.com/14027 puis archivée par la suite pour une durée de 90 jours sur notre site www.cae.com/fr/investisseurs/.

Numéros de téléphone pour la conférence téléphonique :

Pays Numéros de téléphone Canada / États-Unis 1-833-821-3259 International +1-647-846-2590

Un accès sans frais international à la conférence téléphonique est disponible par le biais d'un lien publié dans la webdiffusion. Les participants internationaux qui souhaitent se joindre à la conférence téléphonique doivent cliquer sur le lien, sélectionner le drapeau du pays où leur numéro de téléphone est enregistré, remplir le formulaire et le soumettre. Ils recevront immédiatement un appel sur le numéro fourni et rejoindront l'appel avec la ligne en sourdine. Par la suite, appuyez sur *1 pour rejoindre la file d'attente pour poser une question.

Réécoute (disponible trois heures après la fin de la conférence, pendant 48 heures) : 1-855-669-9658 ou +1-412-317-0088 - Code d'accès : 1770478.

À propos de CAE

CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants dans le domaine de l'aviation d'affaires et aux forces de défense et de sécurité de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous, avec environ 13 000 employés répartis dans plus de 240 établissements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovation dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute-fidélité possible ainsi que de programmes de formation, alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

Lisez notre rapport annuel mondial d'activités et de développement durable EX24.

Personnes-ressources



Médias

Samantha Golinski, Vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales

+1 438-805-5856, [email protected]

Relations avec les investisseurs

Andrew Arnovitz, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d'entreprise

+1-514-734-5760, [email protected]

SOURCE CAE inc.