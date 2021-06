HALIFAX, NS, le 7 juin 2021 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») tiendra son assemblée annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») le lundi 21 juin 2021 à 11 h (heure de l'Atlantique).

Les actionnaires inscrits en date du 5 mai 2021 ou leurs fondés de pouvoir dûment nommés auront une chance égale de participer à l'assemblée en ligne, quel que soit leur emplacement géographique. La webdiffusion sera disponible à l'adresse suivante : www.virtualshareholdermeeting.com/CHR2021.

Les fondés de pouvoir doivent être nommés conformément aux instructions figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de Chorus (la « circulaire ») au plus tard à 11 h (heure de l'Atlantique) le 17 juin 2021.

Veuillez consulter la circulaire de Chorus pour connaître les modalités de participation à l'assemblée. Chorus a adopté la procédure de notification et d'accès pour transmettre la circulaire en lien avec l'assemblée. Cela signifie que la circulaire est publiée en ligne à www.chorusaviation.com, à www.meetingdocuments.com/ASTca/CHR et sur le site de SEDAR à www.sedar.com.

Un enregistrement sera disponible à compter d'environ 24 heures après l'assemblée à l'adresse www.chorusaviation.com.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital - une entreprise de location d'avions régionaux de premier plan de portée internationale - ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location ; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation ; les vols à contrat ; et la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang à 6,00 %, les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % et les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB », « CHR.DB.A » et « CHR.DB.B », respectivement.

Pour en savoir plus, consultez le site www.chorusaviation.com.

