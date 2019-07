Avis - Chorus Aviation inc. présentera les résultats du deuxième trimestre 2019 le 13 août 2019

HALIFAX, le 4 juill. 2019 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) invite les analystes à une téléconférence le mardi 13 août 2019 pour discuter de ses résultats du deuxième trimestre 2019.

Voici les précisions à ce sujet :

TÉLÉCONFÉRENCE POUR LES ANALYSTES - DEUXIÈME TRIMESTRE 2019

Joe Randell, président et chef de la direction, et Gary Osborne, chef des Affaires financières, présenteront les résultats du deuxième trimestre et répondront aux questions des analystes. Les représentants des médias auront accès à cet appel en mode écoute.

Date : Le mardi 13 août 2019



Heure : 10 h (heure de l'Atlantique) / 9 h (heure de l'Est)



Écoute par téléphone : 1 888 231-8191. Prévoir dix minutes pour la connexion à la téléconférence.



Webdiffusion :

https://event.on24.com/wcc/r/2037981/FAC5C3077BDB3EEAE100957E7421E7EE ou sur le site Web de Chorus à www.chorusaviation.com sous Rapports > Présentations de la haute direction. Note : Diffusion en mode écoute seulement. Le lecteur Media Player ou Real Player est nécessaire pour écouter la diffusion audio ; veuillez donc le télécharger bien avant l'appel.



Reprise : Au 1 855 859-2056, sans frais, code d'accès 5692059 (suivi du dièse), à compter d'environ deux heures après l'appel et jusqu'à minuit (heure de l'Est) le mercredi 21 août 2019.

www.chorusaviation.com

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Manon Stuart, 902 873-5054, Halifax (Nouvelle-Écosse), manon.stuart@chorusaviation.com; Debra Williams, 905 671-7769, Toronto (Ontario), debra.williams@chorusaviation.com

