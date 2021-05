Produits : Magnesium Bis-Glycinate Powder 250 (Berry Hibiscus) [à saveur de baies et hibiscus] et Magnesium Bis-Glycinate Powder 250 (Rose Hip Dragonfruit) [à saveur de fruit du rosier et fruit du dragon]

CanPrev Natural Health Products Ltd. procède au rappel d'un lot de Magnesium Bis-Glycinate Powder 250 (Berry Hibiscus) et de Magnesium Bis-Glycinate Powder 250 (Rose Hip Dragonfruit) parce qu'ils ont été emballés avec une cuillère presque deux fois plus grande qu'elle ne devrait l'être, ce qui peut amener les consommateurs à prendre près du double de la dose de magnésium prévue.

Ces produits sont des poudres pour boisson recommandées pour le maintien de la santé et sont conseillés pour les enfants de 9 ans et plus et les adultes.

Les lots touchés contiennent une cuillère de 20 ml plutôt qu'une cuillère de 11 ml. En utilisant la cuillère de 20 ml, les consommateurs recevront environ 487 à 498 mg de magnésium au lieu de la dose quotidienne recommandée de 250 mg. Cette dose dépasse également la limite maximale quotidienne de magnésium recommandée (excluant les aliments et l'eau), qui est de 350 mg pour les personnes de 9 ans et plus. Le magnésium, lorsqu'il est pris à des doses supérieures à 350 mg par jour, peut provoquer des diarrhées et des crampes abdominales.

Les produits ont été distribués à l'échelle nationale depuis décembre 2020.

Produits touchés

Produit NPN Lot Expiration Magnesium Bis-Glycinate Powder 250 (Berry Hibiscus) [à saveur de baies et hibiscus] 80097084 MBH001 Sept. 2022 Magnesium Bis-Glycinate Powder 250 (Rose Hip Dragonfruit) [à saveur de fruit du rosier et fruit du dragon] 80097086 MRD001 Sept. 2022

Ce que vous devez faire

Si vous avez le produit concerné, jetez la cuillère de 20 ml fournie avec l'emballage. Pour prendre la dose recommandée, utilisez plutôt 2 cuillères à thé du produit en vous servant d'une cuillère à mesurer, et non d'une cuillère de cuisine. Cessez de consommer le produit si vous souffrez de diarrhée ou de crampes abdominales. Il n'est pas nécessaire de retourner le produit au point de vente, car le problème concerne la cuillère et non la poudre.

Communiquez avec CanPrev Natural Health Products Ltd. par courriel à [email protected] ou par téléphone au 1-888-457-7788 si vous avez des questions sur le rappel.

ou par téléphone au 1-888-457-7788 si vous avez des questions sur le rappel. Signalez à Santé Canada tout effet secondaire lié à un produit de santé ou toute plainte concernant ces produits.

