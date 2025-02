HALIFAX, NS, le 17 févr. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à WestJet et à l'Administration de l'aéroport international d'Halifax (AAIH) le mardi 18 février 2025 pour une annonce concernant un ajout au calendrier de vols de la compagnie aérienne pour l'été 2025. Une célébration avec les milieux d'affaires et communautaires aura lieu au Lot Six Bar and Restaurant, avec des allocutions d'importants partenaires commerciaux, gouvernementaux et communautaires, dont Jared Mikoch-Gerke, directeur des alliances et des affaires aéroportuaires de WestJet.

Qui :

Jared Mikoch-Gerke , directeur des alliances et des affaires aéroportuaires, WestJet

, directeur des alliances et des affaires aéroportuaires, WestJet Marie Manning , vice-présidente, Développement des affaires et directrice commerciale, AAIH

, vice-présidente, Développement des affaires et directrice commerciale, AAIH Patrick Sullivan , président et chef de la direction, Chambre de commerce de Halifax

, président et chef de la direction, commerce de Halifax L'honorable Colton LeBlanc , ministre de la Croissance et du Développement

, ministre de la Croissance et du Développement Andy Fillmore, maire de la Ville de Halifax

Quand : 18 février 2025

9 h 30 - Inscription des médias

Inscription des médias 10 h - Allocutions officielles

Allocutions officielles 10 h 30 - Point de presse

Où : Lot Six Bar and Restaurant - 1685, rue Argyle, Halifax, N.-É. B3J 2B5

Stationnement : Le stationnement le plus près se trouve dans le Nova Centre, au 1650, rue Argyle

Personne-ressource pour l'événement :

Julia Kaiser

Conseillère, Relations avec les médias, WestJet

403 807-0016

Nous encourageons les représentants des médias à confirmer leur présence à [email protected] dès que possible.

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise a été la pionnière des voyages à bas prix au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de personnes qui prennent l'avion au Canada. À la suite de l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters prennent en charge près de 200 avions et relient les invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le groupe WestJet est le plus important transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez westjet.com/en-ca/who-we-are (également disponible en français).

À propos de l'aéroport international Standfield d'Halifax

L'aéroport Stanfield d'Halifax est le principal aéroport offrant des services complets du Canada atlantique, proposant aux passagers et aux clients du transport de fret un accès direct aux marchés du Canada, des États-Unis, du Mexique, du bassin des Caraïbes, de l'Europe et de l'Asie. L'aéroport Stanfield d'Halifax offre des services de douane canadiens 24 h sur 24, sept jours sur sept et est le seul aéroport du Canada atlantique à offrir des services de prédédouanement aux États-Unis et des installations de traitement du courrier international au Canada. L'aéroport est un important moteur économique qui contribue à l'économie provinciale à hauteur de 4,2 milliards de dollars par année. En 2024, l'aéroport Stanfield d'Halifax a accueilli 4 millions de passagers. En 2023, l'aéroport a traité plus de 39 000 tonnes métriques de fret. Innovateur reconnu dans l'industrie aéroportuaire mondiale, l'aéroport Stanfield d'Halifax a été le premier aéroport en Amérique du Nord à offrir un système libre-service de dépôt de bagages pour tous les passagers et figure constamment parmi les meilleurs aéroports au monde.

