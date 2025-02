WASHINGTON, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, prononcera un discours et participera à une discussion au Atlantic Council sur l'avenir de la collaboration nord-américaine en matière d'énergie et de ressources. Un point de presse suivra.

Date : Le mardi 4 février 2025

Heure : 10 h (HE)

Les journalistes accrédités sont priés de s'inscrire au préalable ici.

Jeudi, le ministre Wilkinson tiendra une conférence téléphonique avec les journalistes (en audio uniquement) pour conclure sa visite à Washington.

Date : Le jeudi 6 février 2025

Heure : 11 h (HE)

Les journalistes accrédités sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises lors de l'inscription.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, 343-292-6096, [email protected]; Carolyn Svonkin, Directrice de la gestion des enjeux, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]