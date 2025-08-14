Le jeudi 21 août, A&W remettra 2 $ à SP Canada pour chaque Teen BurgerTM vendu au Canada

VANCOUVER, BC, le 14 août 2025 /CNW/ - Le Rendez-vous A&W pour stopper la SP est de retour le jeudi 21 août afin de soutenir les personnes touchées par la sclérose en plaques (SP) partout au pays. Depuis sa création, cette campagne annuelle a permis d'amasser plus de 21,7 millions de dollars pour appuyer la recherche de pointe sur la SP ainsi que divers programmes de soutien offerts par SP Canada aux personnes vivant avec la maladie.

Rendez-vous A&W pour stopper la SP (Groupe CNW/A&W Food Services of Canada Inc.)

Le 21 août, A&W Canada remettra 2 $ à SP Canada pour chaque Teen Burger® vendu, que ce soit pour dégustation en restaurant, pour emporter, au service au volant ou via l'appli A&W. Il est aussi possible de faire un don à SP Canada en arrondissant le montant de tout achat effectué dans un restaurant A&W, en faisant un don en restaurant, en ligne sur rendezvoussp.ca, ou dans l'application A&W.

Quoi : Contribuez au financement essentiel de la recherche sur la SP lors de la 17e édition du Rendez-vous A&W pour stopper la SP. Pour chaque Teen BurgerTM vendu au Canada le 22 août, 2 $ seront versés à SP Canada.

Où : Tous les restaurants A&W à travers le pays; rendez-vous au aw.ca/locations pour trouver un restaurant près de chez vous.

Quand : Le jeudi 21 août 2025, de l'ouverture à la fermeture.

Pourquoi : Le Canada affiche l'un des taux de SP les plus élevés du monde. À l'heure actuelle, plus de 90 000 Canadiennes et Canadiens vivent avec la SP. Selon les données issues du système de santé québécois, on estime à plus de 22 000 le nombre de personnes qui vivent avec la sclérose en plaques au Québec.

Comment : À l'achat d'un Teen BurgerTM pour dégustation en restaurant, pour emporter, au service au volant ou via l'appli A&W. Il est aussi possible de faire un don en commandant du A&W sur l'application UberEats.

Prenez part au mouvement en ligne et faites rayonner la cause sur les réseaux sociaux en publiant avec le mot-clic #rendezvousSP en identifiant @SPCanadaofficielle et @AWCanada. Retrouvez SP Canada sur Instagram ou abonnez-vous à la page Facebook.

À propos de A&W Canada

A&W est fière d'être une entreprise 100 % canadienne, exploitée par des intérêts d'ici, et l'une des marques les plus dignes de confiance au pays. Nous croyons qu'il est possible de faire une différence en posant de petits gestes simples pour les gens et pour la planète. Qu'il s'agisse de servir du bœuf nourri à l'herbe, de promouvoir les contenants réutilisables ou de recueillir des fonds pour soutenir les personnes atteintes de sclérose en plaques, nous nous efforçons de générer des retombées positives dans toutes les collectivités du Canada où nous sommes présents. Fiers créateurs des meilleurs burgers au pays, nous servons la population d'un océan à l'autre dans plus de 1 070 restaurants, dont plus de 190 au Québec. Pour en savoir plus, visitez le site aw.ca.

À propos de SP Canada

À SP Canada, la vision qui nous inspire est celle d'un monde sans sclérose en plaques. Nous concentrons tous nos efforts sur la prestation de services de soutien, la défense des droits et des intérêts, ainsi que la recherche dont les retombées auront une incidence positive sur la vie des personnes atteintes de SP ou ayant à composer, d'une manière ou d'une autre, avec cette maladie. Depuis plus de 75 ans, notre organisme constitue pour la collectivité de la SP une source fiable de programmes, de ressources et de services destinés à aider les gens touchés par la SP dans leur cheminement aux côtés de cette maladie. Nous préconisons la mise en œuvre de politiques et de systèmes améliorés grâce auxquels les Canadiens et Canadiennes qui vivent avec la SP pourront bénéficier d'un meilleur soutien. Nous investissons dans des travaux de recherche susceptibles de changer des vies - axés sur l'amélioration des traitements et des soins, le renforcement du bien-être, la compréhension et l'enrayement de la progression de la SP, ainsi que la prévention de cette maladie. Pour obtenir plus d'information, visitez le spcanada.ca.

À propos de la sclérose en plaques (SP)

Le Canada affiche l'un des taux de sclérose en plaques (SP) les plus élevés au monde. En moyenne, 12 Canadiennes et Canadiens reçoivent un diagnostic chaque jour. La SP est une maladie neurologique qui touche le système nerveux central (cerveau et moelle épinière). La plupart des diagnostics sont posés entre 20 et 49 ans. Il s'agit d'un processus pathologique continu qui évolue en plusieurs phases au fil du temps, chaque personne l'expérimentant de manière unique, avec des symptômes, une gravité et une réponse au traitement variables. La nature imprévisible, épisodique et progressive de la SP rend difficile le maintien d'une bonne qualité de vie.

SOURCE A&W Food Services of Canada Inc.

Pour obtenir plus de renseignements ou planifier une entrevue, veuillez communiquer avec : Christian Ahuet, Le Cabinet de relations publiques NATIONAL, [email protected], C. : 514 994-7496