OTTAWA, ON, le 25 oct. 2025 /CNW/ - Du 27 octobre au 3 novembre, l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, se rendra à Shanghai, Beijing et Qingdao, en Chine, dans le but de renforcer la collaboration en agriculture et de mettre de l'avant les priorités des Canadiens.

La relation de longue date qu'entretiennent le Canada et la Chine demeure essentielle pour de multiples entreprises, agriculteurs, éleveurs et transformateurs canadiens. En 2024, la Chine s'est classée au deuxième rang des marchés mondiaux d'exportation d'aliments et de produits de la mer du Canada et était le premier marché en importance dans la région indo-pacifique.

Au cours de sa visite, le ministre MacDonald s'entretiendra avec de hauts fonctionnaires du gouvernement chinois, des chefs d'entreprise canadiens et locaux ainsi que d'autres intervenants clés afin de faire la promotion des produits agricoles et agroalimentaires canadiens et d'explorer de nouvelles possibilités de collaboration.

Cette rencontre renforce l'engagement pris par le premier ministre Mark Carney et le premier ministre chinois Li Qiang d'établir des voies de communication plus constantes et propices à des échanges constructifs entre le Canada et la Chine.

Citation

« Les agriculteurs et les transformateurs canadiens, qui travaillent sans relâche, fournissent des aliments de classe mondiale à la population canadienne et au monde entier, et la Chine demeure un marché d'exportation de premier plan. Cette mission est une occasion de relever les défis et de promouvoir les produits agricoles canadiens de grande qualité. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

