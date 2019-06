Avis aux médias - Visite des médias : Modernisation de l'Esplanade Laurier à Ottawa

OTTAWA, le 31 mai 2019 /CNW/ - Les médias sont invités à participer à une visite guidée d'un espace de travail récemment transformé à l'Esplanade Laurier. Steven MacKinnon, secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, prononcera une allocution au sujet des projets importants en cours partout au Canada visant à rénover et à moderniser les espaces de travail.

Date : Le 3 juin 2019



Heure : 11 h (HAE)



Endroit : L'Esplanade Laurier

300, rue Laurier Ouest (entrée près de l'intersection Laurier/Bank)

Ottawa (Ontario)

Des cadres supérieurs de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) dirigeront la visite et répondront aux questions des médias.

Notes pour le rédacteur / chef des nouvelles : Les médias qui souhaitent participer doivent communiquer avec le Bureau des relations avec les médias de SPAC par téléphone au 819-420-5501 avant 9 h, le 3 juin 2019.

