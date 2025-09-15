Paul Dubé : « Nous voulons observer et écouter la communauté et lui donner la parole »

TORONTO, le 15 sept. 2025 /CNW/ - L'Ombudsman de l'Ontario, Paul Dubé, visitera la Première Nation de Neskantaga les 16 et 17 septembre, à l'invitation du chef Gary Quisess.

Plus tôt cette année, le chef Quisess a invité publiquement les médias et les dirigeant(e)s politiques à se rendre à Neskantaga afin de constater directement les difficultés auxquelles la communauté est confrontée, notamment les infrastructures non sécuritaires, les services de santé inadéquats et ce qui allait devenir le plus long avis d'ébullition de l'histoire du Canada.

« C'est un honneur pour nous d'accepter l'invitation du chef Quisess, a déclaré M. Dubé. Cette visite est une occasion importante d'écouter directement les résident(e)s, d'entendre leurs histoires et d'observer les réalités de leur quotidien. Dans le cadre de notre Plan de services aux Autochtones, nous nous engageons à faire connaître nos services, mettre en lumière les difficultés auxquelles font face de nombreuses Premières Nations éloignées, et à jouer notre rôle pour favoriser la réconciliation en permettant à celles-ci d'exprimer leurs préoccupations et de revendiquer le respect de leurs droits. »

L'Ombudsman est un fonctionnaire indépendant et impartial de l'Assemblée législative de l'Ontario qui supervise l'administration du gouvernement provincial et reçoit les plaintes concernant les services provinciaux et municipaux. Il sera accompagné de Diana Cooke, directrice de l'Unité des enfants et des jeunes d'Ombudsman Ontario.

Après la visite, les observations de l'Ombudsman seront publiées dans les médias sociaux, dans un communiqué de presse, dans le bulletin mensuel du Bureau de l'Ombudsman et dans le Rapport annuel.

Au sujet de l'Ombudsman de l'Ontario : Créé en 1975 pour protéger les droits de tou(te)s les Ontarien(ne)s, le Bureau de l'Ombudsman a traité plus d'un million de plaintes du public sur l'administration provinciale et parapublique et a contribué à améliorer les services publics en recommandant des changements systémiques. L'Ombudsman Paul Dubé et ses partenaires autochtones travaillent depuis peu à l'élaboration d'un Plan de services aux Autochtones visant à renforcer l'engagement d'Ombudsman Ontario à l'égard de la réconciliation et d'améliorer les services aux Autochtones de la province.

En savoir plus sur le Plan de services aux Autochtones

SOURCE Ombudsman Ontario

Pour en savoir plus ou pour planifier une entrevue, veuillez communiquer avec : Maria Chehade, Agente des communications, [email protected]