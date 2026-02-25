AVIS AUX MÉDIAS - Violence en milieu scolaire - Point de presse du Parti Québécois
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti Québécois
25 févr, 2026, 19:52 ET
QUÉBEC, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Matane-Matapédia et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Éducation, Pascal Bérubé, tiendra un point de presse, le jeudi 26 février 2026 à 9h20 dans le Hall du parlement.
Sujet: Violence en milieu scolaire
Il sera accompagné pour l'occasion de plusieurs représentants syndicaux. Voici la liste des personnes qui prendront la parole :
- Nadine Bédard-St-Pierre, première vice-présidente de la CSQ
- Jean-François Guilbault, président du Syndicat de Champlain
- Martin Hogues, président du Syndicat de l'enseignement des Deux Rives
AIDE-MÉMOIRE
|
DATE :
|
Le 26 février 2026
|
HEURE :
|
9h20
|
LIEU :
|
Hall principal
|
Hôtel du Parlement
|
Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]
