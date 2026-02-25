Le Parti Québécois veut assurer une saine qualité de l'air partout au Québec

QUÉBEC, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Environnement et de Lutte contre les changements climatiques, Joël Arseneau, dépose le projet de loi suivant : Loi visant à assurer la qualité de l'air afin d'assurer une saine qualité de l'air dans toutes les régions du Québec et mieux protéger la population contre les impacts de la pollution atmosphérique sur la santé.

Le projet de loi, élaboré en collaboration avec l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, propose que le gouvernement du Québec se dote d'une stratégie nationale sur la qualité de l'air, fondée sur trois objectifs : diffuser de l'information claire, accessible et en temps réel sur la qualité de l'air, assurer le respect des plus hauts standards reconnus en matière de qualité de l'air et mettre en place des mesures de prévention et d'atténuation des impacts sur la santé.

EN BREF

Joël Arseneau dépose un projet de loi pour protéger la qualité de l'air partout sur le territoire.

Le Parti Québécois veut que le gouvernement se dote d'une stratégie nationale sur la qualité de l'air.

Le projet de loi a été élaboré avec l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, en cohérence avec leur cadre de référence publié en 2021.

Le député rappelle qu'au Québec, la pollution de l'air cause 4 000 décès prématurés par année, selon un rapport de Santé Canada publié en 2021. Cela engendre des coûts de plus de 30 milliards par année pour le réseau de la santé québécois. « Il est impératif que le Québec se dote des plus hauts standards en matière de qualité de l'air pour s'assurer de protéger adéquatement la population », plaide l'élu.

« La littérature scientifique nous indique que lorsqu'il y a plus de pollution atmosphérique, il y plus de décès par maladie du cœur et par AVC. La pollution de l'air mène aussi à des risques de démence prématurée, de mortalités précoces, d'enjeux pulmonaires, d'enjeux cardiaques ou de problèmes des reins. Bref, tous les systèmes du corps sont touchés par la pollution de l'air. C'est donc primordial d'informer la population en temps réel sur les contaminants présents dans l'air et de mettre en place des mesures pour assurer la qualité de l'air pour tous. C'est ce que permettra de faire l'adoption d'une stratégie nationale sur la qualité de l'air », a déclaré Joël Arseneau.

Afin d'atteindre les buts poursuivis par la stratégie nationale, le Parti Québécois veut que les normes québécoises de qualité de l'air suivent les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. La stratégie doit permettre de mieux outiller les professionnels de la santé, d'augmenter le nombre d'instruments de mesure permettant de surveiller la qualité de l'air et à accroître le verdissement urbain.

Joël Arseneau explique que le dépôt de ce projet de loi sur la qualité de l'air s'inscrit en droite ligne avec la volonté ferme du Parti Québécois de miser sur une approche préventive en matière de santé. Cette approche est au cœur des engagements du Parti Québécois en santé. Elle a été réaffirmée lors du Conseil national du Parti Québécois tenu le 17 novembre 2024. « Évidemment qu'investir en prévention, c'est la meilleure avenue pour améliorer durablement la qualité de vie des Québécois, en plus de permettre des économies majeures à long terme au niveau des soins de santé », a conclu Joël Arseneau.

Le projet de loi 497 est désormais entre les mains de l'Assemblée nationale. Joël Arseneau demande au leader du gouvernement d'en prioriser l'étude.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]