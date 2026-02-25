AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti Québécois
25 févr, 2026, 19:15 ET
QUÉBEC, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Jean-Talon et porte-parole du Parti Québécois pour le Conseil du trésor et l'efficacité gouvernementale, Pascal Paradis, ainsi que la députée de Terrebonne et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Économie, d'Innovation, de Développement économique régional et de PME, Catherine Gentilcore, tiendront un point de presse, le jeudi 26 février 2026 à 8h20.
Sujets: Actualité du jour
AIDE-MÉMOIRE
|
DATE :
|
Le 26 février 2026
|
HEURE :
|
8h20
|
LIEU :
|
Salle Bernard-Lalonde (1.131)
|
Hôtel du Parlement
|
Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]
