Avis aux médias - Violence contre les femmes et féminicides - Soirée de réflexion et de mobilisation

SAINT-JÉRÔME, QC, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, la FTQ Laurentides-Lanaudière invite les représentants des médias à un 5 à 7 de mobilisation et de réflexion qui se tiendra le jeudi 5 mars 2026 au Tapis Rouge à Saint-Jérôme. Nous tenons à souligner que le Tapis Rouge nous offre généreusement la salle pour l'occasion, un geste de solidarité que nous saluons chaleureusement.

Cet événement rassemblera plusieurs acteurs du milieu engagés dans la défense des droits des femmes afin de partager des témoignages, des interventions et de mettre en lumière la force de la mobilisation collective. Ce sera également l'occasion de voir, d'entendre et d'agir aux côtés des survivantes, des organismes locaux ainsi que de notre nouveau comité dédié à la lutte contre la violence conjugale.

Cette rencontre est née d'un drame qui a profondément marqué une personne de notre organisation : Yves Imbeault, représentant syndical, a perdu sa fille Joanie, victime d'un féminicide alors qu'elle tentait de quitter une relation violente en juin dernier. De cette tragédie est né un engagement : celui de ne jamais l'oublier et de tout faire pour que d'autres femmes puissent vivre en sécurité. Un constat s'est imposé : hausse des féminicides, manque criant de places en hébergement, milliers d'appels au 911 et des réponses gouvernementales encore insuffisantes. Face à l'urgence, nous avons choisi d'agir!

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : 5 à 7 de mobilisation et réflexion sur la violence conjugale Date : 5 mars 2026 Heure : De 17 h à 19 h Où : Salle du Complexe Vieux Shack, Tapis-Rouge

348 Saint-Georges, Saint-Jérôme (Québec) J5J 5A5 Qui : Conférencières, conférenciers et témoignages

Ce moment se veut un espace d'écoute, de solidarité et de responsabilisation collective. Nous proposerons également la signature paritaire d'un manifeste d'engagements, par lequel les organisations participantes s'engageront à poser des actions concrètes et à exercer une pression soutenue afin que la lutte contre la violence conjugale devienne une véritable priorité politique et sociale. Yves Imbeault le rappelle avec force : la violence conjugale est un problème social et pas seulement une affaire de femmes. Les hommes, les institutions et l'ensemble de la société ont un rôle à jouer.

Votre présence est essentielle pour faire entendre cette réalité, briser le silence et contribuer à sauver des vies. Merci de confirmer votre présence avant le 3 mars 2026 par retour de courriel à [email protected].

Déjà plus d'une centaine de personnes, représentants et représentantes provenant d'organisations et de tous les milieux et d'organismes luttant contre la violence conjugale ont confirmé leur présence.

