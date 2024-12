Avis aux médias - Vigile de solidarité à l'établissement de détention de Sorel

SOREL-TRACY, QC, le 13 déc. 2024 /CNW/ - Ce vendredi 13 décembre 2024, les membres et les élu-es du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ-CSN), de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN, du Conseil central de la Montérégie-CSN et de la Confédération des syndicats nationaux tiendront une vigile en soutien à l'agent en services correctionnels Michel Junior Blanchet victime d'une agression d'une grande violence le dimanche 1er décembre 2024.

Quoi : Vigile de solidarité Date : vendredi 13 décembre 2024 Heure : 10 h



Adresse : Établissement de détention de Sorel-Tracy

400, rue Auber

Sorel-Tracy (Québec) J3P 0S3

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour renseignements : Martin Petit, [email protected], 514 894-1326