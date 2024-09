AVIS AUX MÉDIAS - Versements hypothécaires élevés : comment les propriétaires peuvent-ils se préparer à une rentrée financièrement exigeante?

MONTRÉAL, le 4 sept. 2024 /CNW/ - Même si les taux hypothécaires ont légèrement baissé ces derniers mois, de nombreux propriétaires qui doivent renouveler leur hypothèque font et feront face à des prélèvements hypothécaires plus importants.

En effet, près de la moitié des détenteurs de prêts hypothécaires devront renouveler leur emprunt au cours des deux prochaines années, entraînant une nouvelle planification budgétaire en raison des versements mensuels significativement plus élevés. Accablés par les dettes, certains propriétaires se retrouvent malheureusement dans une situation où la saisie de leurs biens devient inévitable. Selon la firme JLR, les délaissements hypothécaires au Québec ont bondi de 27 % au cours des six premiers mois de 2024 par rapport à la même période l'an dernier.

Cette pression financière supplémentaire, jumelée aux coûts des vacances d'été et aux frais scolaires, amène actuellement son lot de défis financiers pour plusieurs ménages, même si l'inflation a diminué légèrement.

Pour mieux comprendre les impacts de cette hausse des versements hypothécaires et explorer des moyens de limiter les dégâts sur les finances personnelles, les représentants des médias sont invités à communiquer avec Gaëlle Fontaine, conseillère en Communications et Affaires publiques, à [email protected] ou au 438 349-0842 pour planifier une entrevue avec un syndic autorisé en insolvabilité de leur région.

À propos de Raymond Chabot

Raymond Chabot, filiale de Raymond Chabot Grant Thornton, se spécialise depuis plus de 40 ans dans les domaines de l'insolvabilité et du redressement financier auprès des particuliers et des entreprises. Avec une équipe de plus de 200 professionnels répartis dans quelque 100 bureaux au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, il s'agit du plus important réseau québécois de conseillers en redressement financier et syndics autorisés en insolvabilité. Raymond Chabot se distingue par son expertise ainsi que par son approche humaine et empathique.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 900 professionnels, dont environ 200 associés, répartis dans quelque 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Grant Thornton llp, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans près de 150 marchés et comptons 73 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

