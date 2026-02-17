/R E P R I S E --Avis aux médias - 10 ACTIONS EN 100 JOURS : Création du Groupe d'intervention tactique en itinérance (GITI)/

MONTRÉAL, le 16 févr. 2026 /CNW/ - La Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, de même que les partenaires communautaires et institutionnels, invitent les médias à une conférence de presse au sujet de la création du Groupe d'intervention tactique en itinérance (GITI).

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, le président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Claude Pinard, la directrice régionale de santé publique, Mylène Drouin, et le président-directeur général de la Mission Bon Accueil, Samuel Watts, prendront la parole lors de cet événement.

Date : Mardi 17 février 2026



Heure : 8 h 30

Le lieu de l'événement sera confirmé aux médias accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

