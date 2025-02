AVIS AUX MÉDIAS - Urgence de doter Drummondville d'un établissement de santé moderne -Point de presse de l'opposition officielle et de médecins de Drummondville

QUÉBEC, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le député libéral de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, André Fortin, fera un point de presse demain à 11h40 considérant les enjeux actuels et la nécessité de construire un nouvel hôpital et doter Drummondville d'un établissement moderne.

Pour l'occasion, il sera accompagné de la députée libérale de Robert-Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle pour la région de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Brigitte Garceau.

De plus, des médecins de Drummondville seront présents et prendront la parole :

Dre Nancy Durand , médecin de famille et cheffe de la table médicale territoriale du RLS Drummond;

, médecin de famille et cheffe de la table médicale territoriale du RLS Drummond; Dre Joyaube Chapdelaine , chirurgienne générale et cheffe adjointe du service de chirurgie générale du CIUSSS-MCQ;

, chirurgienne générale et cheffe adjointe du service de chirurgie générale du CIUSSS-MCQ; Dr Simon Coiteux , médecin de famille enseignant, directeur du GMF-U de Drummondville et coordonnateur de l'enseignement pour le RLS Drummond;

, médecin de famille enseignant, directeur du GMF-U de et coordonnateur de l'enseignement pour le RLS Drummond; Dre Catherine Tétreault, médecin de famille enseignante et membre de la Coalition pour un hôpital régional à Drummondville .

DATE : Jeudi 6 février 2025



HEURE : 11 h 40



LIEU : Foyer du Hall principal

Hôtel du Parlement

Québec

