Avis aux médias - Une place publique montréalaise nommée en l'honneur de la Marche Du pain et des roses

MONTRÉAL, le 12 juin 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal et de Ville-Marie, madame Valérie Plante, accompagnée de monsieur Robert Beaudry, conseiller de la Ville du district de Saint-Jacques et responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, et de madame Ericka Alneus, conseillère de la Ville et responsable de la culture au sein du comité exécutif, invitent les représentantes et représentants des médias, en présence de madame Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, de madame Sylvie St-Amand, présidente de la Fédération des femmes du Québec (FFQ), ainsi que madame Françoise David, ex-présidente de la FFQ à l'inauguration de la nouvelle Place du Pain-et-des-Roses, dans le cadre du 30e anniversaire de cet événement marquant pour les luttes sociales visant l'amélioration des conditions de vie des femmes.

Quand : Vendredi 13 juin, à 15 h Où : Derrière l'ancien marché Saint-Jacques, 1125, rue Ontario Est N.B. : L'événement se tiendra beau temps, mauvais temps.

SOURCE Arrondissement de Ville-Marie (Ville de Montréal)

Source : Patrick-Jean Poirier, Division des communications et des relations avec la communauté, Arrondissement de Ville-Marie; Renseignements : Ville de Montréal | Relations médias, [email protected]