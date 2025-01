Avis aux médias - Une marche pour souligner les six mois de lock-out au Zoo de Granby

GRANBY, QC, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Les négociations du Zoo de Granby avec ses syndiqué-es s'étirent depuis février dernier. Malgré 63 séances de négociation, dont 54 avec la conciliation du ministère du Travail, les offres patronales sont toujours insuffisantes.

Quoi :

Marche dans Granby, suivi de prises de parole

Où et quand :

Mercredi 29 janvier 2025

10 h : rassemblement des participantes et des participants au parc René-Lévesque, près de l'hôtel de ville de Granby, 87, rue Principale

10 h 30 : départ de la marche en direction du parc Pelletier (environ 2 km de marche)

11 h 15 : arrivée au parc Pelletier, prise de parole des représentantes et des représentants des organisations

Qui :

Camille De Rome, porte-parole du Syndicat national des salarié-es de la Société Zoologique de Granby-CSN

Katia Lelièvre, vice-présidente de la CSN

Denis Beaudin, président du Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN

Michel Valiquette, trésorier de la FC-CSN

Différents syndicats en appui aux travailleuses et travailleurs du Zoo de Granby

À propos

Le Syndicat national des salarié-es de la Société Zoologique de Granby-CSN représente notamment 130 salarié-es en lock-out, dont des techniciennes et des techniciens vétérinaires et en soins animaliers, des naturalistes-interprètes, des mécaniciens, des menuisiers ainsi que des membres du personnel administratif du Zoo de Granby. La Fédération du commerce (FC-CSN) compte plus de 325 syndicats affiliés représentant 30 000 membres œuvrant dans le domaine privé. Pour sa part, le Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN regroupe quelque 12 500 membres issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, réunis au sein de 120 syndicats sur une base régionale.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Thierry Larivière, Service des communications de la CSN, 514 966-4380, [email protected]